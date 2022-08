Wisselend succes voor proefproject met statiegeld op strand van Bredene

Drie beachclubs vragen sinds 15 juli 20 cent extra voor bepaalde drankjes in een blikje of een plastic flesje. Daarop kleeft een sticker voor statiegeld. Wie het blikje of flesje terugbrengt, krijgt die 20 cent terug. Op die manier wil Bredene minder zwerfvuil op het strand. Het gemeentebestuur van Bredene is tevreden over de voorlopige resultaten. "In totaal werden al 1124 blikjes en flesjes met statiegeld verkocht waarvan 90 % werd gerecupereerd."

In beachclub de Blauwe Brug zijn ze voorzichtiger. "Ik vind het een positieve zaak. Maar of het echt zal werken, dat is een ander paar mouwen."