Kerncentrale in de Oekraïense frontlijn: Zaporozje is anders dan Tsjernobyl, maar zeker niet zonder gevaar

Wie voor het begin van dit jaar aan Oekraïne dacht, dacht waarschijnlijk aan de kernramp in de kerncentrale van Tsjernobyl: de grootste kernramp uit de geschiedenis. Nu, 36 jaar later, is het land verwikkeld in een oorlog met Rusland en alweer baren de kerncentrales van het Oost-Europese land de wereld kopzorgen.

Begin dit jaar was er internationaal al onrust over de site van de in 1986 ontplofte kerncentrale van Tsjernobyl, toen die werd ingenomen door het Russische leger. Nu die nucleaire site alweer een poosje onder controle van Oekraïne staat, is er onrust over een andere kerncentrale: die van Zaporozje.

“Dit is ernstig”, zegt onze doorgewinterde Oost-Europakenner Jan Balliauw, omdat het gaat om de grootste kerncentrale op het Europese continent. De centrale bestaat uit zes zware reactoren, met elk een vermogen van bijna 1.000 Megawatt.