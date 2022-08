Zoekactie op zee bezig naar bootje met vermoedelijk transmigranten aan boord

Het is een Italiaans oproepnummer dat een paar uur geleden de Belgische hulpdiensten belde. De oproeper meldde dat een bootje met zes mensen aan boord in de problemen was gekomen op zee, wellicht in Franse wateren. Eén iemand zou overboord zijn geslagen.

De oproep doet vermoeden dat het om een bootje met transmigranten gaat. De afgelopen maanden proberen zeer regelmatig groepjes transmigranten met gammele bootjes het Kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Ze vertrekken vanop Noord-Franse stranden of vanop de stranden aan onze Westkust, van De Panne tot Koksijde. De NH90 reddingshelikopter uit Koksijde en verschillende schepen van de Belgische Kustwacht helpen mee aan de zoekactie die volop aan de gang is.