Zware brand vernielt leegstaande hoeve in Oedelem

Deze ochtend rond 8.30 uur brak een zware brand uit in een hoeve in Oedelem, een deelgemeente van Beernem. Op het moment van de brand was niemand aanwezig. De brandweer snelde ter plaatse. “Bij aankomst sloegen de vlammen door het dak van het huis bij de hoeve. Het gaat om een leegstaande woning”, vertelt woordvoerster Lien Vermeersch van de politiezone Het Houtsche. De zwarte rookpluim was tot ver in de omgeving te zien.

De brandweer kreeg de situatie snel onder controle. Door de brand is de leegstaande woning volledig vernield. De bijgebouwen bleven gespaard. Tijdens de brand raakte niemand gewond. Een buur van de woning kreeg wel wat rook binnen en werd ter plaatse gecontroleerd door de hulpdiensten. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De Beverhoutsveldstraat zal plaatselijk afgesloten blijven omdat de brandweer er nog aan het nablussen is.