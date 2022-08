Ouders van Britse Archie vangen opnieuw bot: 12-jarige hersendode jongen mag niet naar palliatieve instelling 

Volgens artsen was de verplaatsing van Archie een "aanzienlijk risico". De rechter volgde in de uitspraak het advies van de artsen op. "Een verplaatsing van Archie is niet in het belang van het kind. Het is beter dat de behandeling stopt in het ziekenhuis", schreef de rechter die de zaak behandelde in het vonnis. "Ik hoop dat Archie de kans krijgt om vredevol te sterven". Volgens de rechtbank proberen de ouders enkel het onvermijdelijke te vermijden en is die situatie al drie weken aan de gang.