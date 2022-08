6 op de 10 assistentiehonden in opleiding slagen niet: "Betere genetische selectie kan helpen"

Uit een onderzoek van de universiteit Gent blijkt dat 60 procent van de honden die opgeleid worden om een assistentiehond te worden, niet slaagt. En dat is een probleem want de opleiding is duur: een hond die helemaal is opgeleid, van pup tot assistentiehond, kost in totaal 25.000 euro. Een afgekeurde hond valt vroegtijdig uit maar soupeert gemiddeld zo'n 10.000 euro op. Jaarlijks gaat zo 3,5 miljoen euro verloren. Daarenboven worden de wachtlijsten voor een assistentiehond door de uitval langer. Er is een manier om die terug te dringen, legt professor Bart Broeckx uit.