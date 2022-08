62 sluikstorters betrapt in Lier sinds nieuwe maatregelen in mei: "Nu wordt er dagelijks 1 betrapt"

"Normaal is de zomer een kalmere periode wat bestraffingen betreft", zegt burgemeester Rik Verwaest (N-VA). "Nu zitten we aan cijfers die dubbel zo hoog zijn vergeleken met dezelfde periodes in het verleden. De inzet van die onbemande camera's maakt echt een groot verschil. Je ziet op die beelden dat die mensen zich volkomen veilig voelen, midden in de nacht, en die schrikken achteraf enorm dat ze toch betrapt zijn."