86-jarige zingende dokwerker uit Zandhoven bracht nieuwe single uit en treedt zondag op in Wijnegem

Met singles als "Van hard werken wordt ge moe", "Bij ons aan de dok" en "Docks blues" was zijn job duidelijk een inspiratie. "Ik zie op televisie mensen soms vertellen dat ze hard gewerkt hebben. Dan hebben die huizen verkocht of met Lamborghini's gereden. Dat is niet werken hé! Aan de dokken wordt gewerkt. Ik heb veel bewondering voor de mensen die daar nu nog werken in weer en wind."

Ook de stad Antwerpen ligt hem nog na aan het hart. Zo bezingt hij ook de zon die schijnt op de De Keyzerlei. "Ik woon nu in de Kempen, maar ik pak nog wel eens de bus en dan ga ik nog eens kijken. Er is wel veel veranderd in de stad, maar ook ten goede!"