Acteur Kevin Spacey moet "House of cards"-makers dan toch schadevergoeding betalen

Toch heeft Spacey voor het eerst in jaren opnieuw een rol in een film beet, in "Peter Five Eight". "Hoewel deze negatieve berichten slechte timing zijn nu Kevin weer aan het werk is, was het ook te verwachten", laten de producenten van de film aan het vakblad Variety weten.



"Er zijn mensen die hem nooit meer willen zien acteren, maar fans die jarenlang van zijn werk genoten hebben, kijken ernaar uit om hem opnieuw op het scherm te zien. Wij hebben geen details over de aantijgingen en geven er ook geen commentaar op. Het is aan het gerecht om daarover uitspraken te doen. "Peter Five Eight" is een film voor de fans die meer om de kunst dan om het schandaal geven."