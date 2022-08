Afzetmarkt en stijgende kosten bezorgen Haspengouwse perentelers kopzorgen

De perenoogst in België zal dit jaar vermoedelijk een beetje hoger liggen dan vorig jaar. Dat blijkt uit de prognosecijfers voor heel Europa voor dit jaar. Haspengouw is in België een belangrijke regio voor die peren. Dat hogere cijfer komt deels ook doordat er meer peren zijn aangeplant. Maar de droogte zou nog een negatieve rol kunnen spelen. Luc Vanoirbeek, secretaris van het verbond van de Belgische Tuinbouwcoöperaties: "Dat gaat waarschijnlijk wel een rol spelen. 3 procent is maar een kleine groeimarge, maar door de droogte zou het kunnen dat we maar evenveel oogsten als vorig jaar."