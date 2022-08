Auto botst tegen vangrail van E17 in Waasmunster na achtervolging van 70 kilometer

Op de E17 in Waasmunster is een auto gisteravond tegen de vangrail gebotst nadat het over een afstand van zo’n 70 km door de politie achtervolgd werd. De wagen ging via de Antwerpse ring naar de E17 richting Kortrijk, en werd achternagezeten door een tiental politievoertuigen. In Waasmunster eindigde de vlucht tegen de vangrail. De bestuurder zette het nog op een lopen maar kon snel worden opgepakt. Het ging om een Franse man van 25.