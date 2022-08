Dodelijk ongeval op Ring rond Lier: autobestuurder (47) botst tegen verlichtingspaal

Rond 3.30 uur afgelopen nacht vond een dodelijk ongeval plaats op de R16 Ring rond Lier in de richting van Aarschot. Een auto botste in de middenberm op een verlichtingspaal en een verkeerslicht. De bestuurder, een man van 47 uit Borsbeek, was op slag dood. De brandweer moest het slachtoffer bevrijden uit de wagen, maar alle hulp kwam te laat.

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Het kruispunt van de R16 met Plaslaar was urenlang afgesloten.