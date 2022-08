Eerste bewoners woonzorgcentrum Sint-Rochus Aarschot klaar om terug te keren na brand

Heel wat bewoners worden nu opvangen in de provincie Antwerpen; 9 bewoners verblijven in het Erasmusziekenhuis, 22 in het Middelheim ziekenhuis en 46 in Stuivenberg. De bewoners die verbleven in Gasthuisberg, RZ Heilig Hart Tienen en Virga Jesse zijn opgevangen in 4 verschillende woonzorgcentra. Een 30-tal bewoners verblijven bij hun familie.