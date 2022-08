Daders van intrafamiliaal geweld krijgen betere begeleiding in Brugge en Oostende

Stad Oostende, Stad Brugge en Groep Intro vzw werken samen aan een nieuw project over intrafamiliaal geweld. Zo willen ze mensen begeleiden die zelf geweld hebben gepleegd binnen hun gezin. “We plaatsen intrafamiliaal geweld hoog op de agenda. Op dit moment zetten groepen vooral in op het helpen van slachtoffers. Met deze nieuwe sessies willen wij ook daders hulp bieden,” vertelt Schepen Natacha Waldmann (Groen).

In de sessies zullen daders die hulp willen aan zichzelf kunnen werken. Ze leren er omgaan met hun agressie en leren beter communiceren. “Intrafamiliaal is vaak erg complex. De daders voelen enerzijds veel liefde voor hun gezin, maar hebben het onvermogen om zichzelf in de hand te houden. Het is belangrijk dat de veiligheid primeert, maar als daders schuldbesef tonen en aan zichzelf willen werken, kunnen ze die sessies volgen”, vertelt ze.

De groepssessies zijn heel laagdrempelig en vrijblijvend. Daders kunnen in- en uitstappen wanneer ze willen.