China kondigt sancties aan tegen Nancy Pelosi na haar "provocerend bezoek" aan Taiwan

Dat China nog steeds niet te spreken is over het bezoek van Pelosi aan Taiwan, blijkt uit de harde taal die er nog steeds gesproken wordt. "Ondanks de ernstige bezorgdheid en tegenkanting van China, stond Pelosi erop Taiwan te bezoeken en zich ernstig te moeien met binnenlandse aangelegenheden van China", vertelt een woordvoerder van het Chinees ministerie van Buitenlandse Zaken. "Ze ondermijnde de soevereiniteit en territoriale integriteit van China, ze vertrapte het één-China-beleid en bedreigde de vrede in de Straat van Taiwan".

Als reactie op de "ernstige provocatie" kondigt China nu dus sancties aan tegen Nancy Pelosi en haar directe familie die "in overeenstemming zijn met de wetten van de Volksrepubliek China". In de verklaring werd niet dieper ingegaan over de exacte inhoud van de sancties.