Diest vraagt input inwoners voor locaties van 50 extra vuilnisbakken

Sinds 2020 registreert de dienst Openbaar domein bij elke ophaalronde in welke mate de vuilnisbakken gevuld zijn, of er sluikstort aanwezig is en of de vuilnisbak hersteld moet worden. Ze scannen daarvoor de QR-code. Dankzij de registratie kan de stad, waar nodig, ophaalrondes bijsturen en heeft ze een goed zicht op waar er extra vuilnisbakken nodig zijn.

“Zo werden er sinds 2020 al 44 vuilnisbakken bijgeplaatst en konden we als stad sneller reageren op sluikstort”, vertelt schepen van Milieu en Duurzaamheid Rick Brans (Open Diest). “Maar we gaan nu nog een stapje verder.” De stad vraagt nu inspraak van inwoners. Via de website kunnen ze doorgeven waar ze graag een extra vuilnisbak zouden willen in het centrum of in de dorpskernen.