Huiszoeking en buurtbewoner opgepakt na drievoudige moord in Kessel-Lo

In de nacht van 10 juni kregen de hulpdiensten een noodoproep van een man die zei dat hij met een mes gestoken was. Toen de hulpdiensten aankwamen in de Zavelstraat in Kessel-Lo, vonden ze de levenloze lichamen van drie slachtoffers: een vrouw van 54, haar zoon van 23 en een vriend van het gezin (47) die op bezoek was. De drie werden omgebracht met "een onnoemelijke hoeveelheid messteken."

Eerst werd uitgegaan van een familiedrama, maar al snel werd duidelijk dat een buitenstaander de messteken had toegebracht. Twee dagen na de feiten werden een man en een vrouw opgepakt en verhoord, maar zij bleken niets te maken te hebben met het drama.

Vandaag heeft het parket een nieuwe huiszoeking uitgevoerd in de Zavelstraat - dat meldt HLN en werd ons bevestigd door het parket. De onderzoekers hebben het huis de hele dag uitgekamd. Eén bewoner is meegenomen voor verhoor. Parketwoordvoerster Sarah Callewaert bevestigt dat het verhoor nog niet onmiddellijk gebeurt, en kan ook niet bevestigen of de bewoner verdacht wordt van de feiten.