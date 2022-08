Studie UGent toont dat aanwerven zonder motivatiebrief of CV personeelstekort snel kan oplossen

In de VS is "open hiring" al een aanwervingstechniek. "Het concept is dat je allerlei drempels wegneemt door bijvoorbeeld niet langer een motivatiebrief of cv te vragen. Ook testen op voorhand worden geschrapt. Hét belangrijkste is de motivatie van de werknemer. Of de test of de job geschikt is of niet, gebeurt gewoon op de werkvloer", verklaart professor Eva Derous van UGent. Zij zetten in Vlaanderen een eerste pilootstudie op poten om het concept ook hier uit te testen, met succes.