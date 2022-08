Eerste Zuid-Koreaanse maansonde gelanceerd

De Zuid-Koreaanse sonde is gelanceerd door een Falcon 9-draagraket van ruimtevaartbedrijf SpaceX. Die tweetrapsraket moet Danuri op een traject naar de maan zetten.

Of dat succesvol is verlopen, wordt pas over enkele uren duidelijk. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap zal de reis naar de maan ongeveer 4,5 maanden in beslag nemen.

Danuri heeft zes instrumenten aan boord waarmee het onder meer de maanbodem kan onderzoeken. De sonde kan op die manier potentiële landingssites identificeren voor toekomstige maanmissies, zegt Yonhap.