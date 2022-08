Elektriciteitskabels van Oekraïense kerncentrale van Zaporozje zijn beschadigd, kan werking in het gedrang brengen

Tot nu toe zouden de zes kernreactoren niet geraakt of beschadigd zijn en er zou ook geen verhoogde straling in de buurt zijn waargenomen. De reactoren van Zaporozje zijn veel moderner en hun structuur is veel sterker dan de oude Sovjetcentrale van Tsjernobyl die in 1986 door een ramp getroffen werd. Toch is stroomvoorziening noodzakelijk om een centrale veilig te doen werken en zouden er problemen kunnen komen als die stroom zou wegvallen of toch voor een zekere tijd.

Het Internationaal Atoomenergieagentschap wil nu dat er zo snel mogelijk een team van experten naar de centrale kan gaan, maar hoe dat in oorlogstijd moet gebeuren, is niet duidelijk. Wel is zeker dat de gevechten in de buurt voortgaan. De centrale wordt nu bediend door Oekraïense personeelsleden, maar die staan onder Russisch gezag en die zijn waarschijnlijk ook erg bezorgd voor hun veiligheid tijdens gevechten.