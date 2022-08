BEKIJK - Erg lange wachtrijen aan autokeuringscentra in West- en Oost-Vlaanderen: "Kom niet"

Er staan opnieuw erg lange wachtrijen aan sommige autokeuringscentra. Vandaag is het in West-Vlaanderen de eerste dag dat bestuurders weer zonder afspraak naar de autokeuring kunnen. De politie in Roeselare roept mensen op om niet meer naar het autokeuringscentrum te rijden. Ook in Oost-Vlaanderen is het opnieuw erg druk.