Eventjes koelere maxima met zomers weekend, volgende week grote kans op een heuse hittegolf

Het weekend begint zonnig, al komen er morgen in de loop van de dag wel stapelwolken opzetten in het binnenland. De maxima gaan van 19 tot 24 graden. "Vanaf zaterdag terug kurkdroog weer", stelt Deboosere.



Overmorgen - zondag - blijft het droog met hier en daar sluierbewolking of wat kleine stapelwolken bij maxima tussen 20 en 25 graden.

Begin volgende week wordt het stilaan weer wat warmer, met temperaturen tot 27 graden op maandag en tot 30 graden of meer op dinsdag, woensdag en donderdag. Deboosere durft het woord hittegolf in de mond te nemen op zijn sociale media en in "De ochtend", op Radio 1.