Meer dan 100 gemeenten in Frankrijk zonder drinkwater, Franse regering richt crisiscel over droogte op

In sommige delen van Frankrijk begint het extreem droge weer zijn tol te eisen. Al meer dan 100 gemeenten zitten er zonder drinkbaar water. Dat maakte de Franse minister van Ecologische Transitie Christophe Béchu bekend tijdens een bezoek aan het departement Alpes-de-Haute-Provence, in het zuiden van het land.

Volgens Béchu worden de gemeenten nu bevoorraad met vrachtwagens, want "er zit geen water meer in de leidingen". Afhankelijk van het soort gemeente (in de bergen of niet) of de omvang ervan, verloopt dat vlot of net iets minder vlot. Om welke gemeenten het precies gaat, is niet duidelijk.

