Geen onregelmatigheden vastgesteld bij bedrijven achter Pukkelpop: onderzoek is afgesloten

Concreet ging het over geld dat die bedrijven achter Pukkelpop niet correct zouden inzetten. Zo was het belangrijkste bedrijf achter Pukkelpop - The Factory - veranderd van een vzw met sociaal doel naar een commerciële bvba. Volgens de wet mag het geld dat de vzw eerder verdiende ook door de bvba alleen gebruikt worden voor dat sociaal doel.