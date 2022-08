Aantal lage tot zeer lage grondwaterstanden neemt drastisch toe, ook waterlopen drogen stilaan op

Volgens de nieuwe cijfers kampt Vlaanderen met lage grondwaterstanden op 44 procent van de meepunten en zeer lage standen op 35 procent daarvan. Ter vergelijking: een maand geleden was dat respectievelijk nog maar 31 en 13 procent. Het aantal plekken met lage of zeer lage grondwaterstanden is dus bijna verdubbeld van 44 naar 79 procent in een maand tijd.

De cijfers van begin augustus zijn nog slechter dan die van droge zomer van 2020, toen er "maar" op 75 procent van de meetpunten sprake was van lage of zeer lage standen. Een jaar geleden, tijdens de natter zomer van 2021, gold dat overigens maar voor 7 procent van de meetpunten.

Het grote neerslagtekort en de extreem droge julimaand hebben een steeds groter effect. In sommige streken is het neerslagtekort (dat ook de verdamping meerekent) al opgelopen tot ruim 300 millimeter of 300 liter water per vierkante meter sinds 1 april, het begin van de hydrologische zomer. Dat is onder meer het geval in delen van West-Vlaanderen.