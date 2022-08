A12 in Wilrijk afgesloten richting Brussel van vanavond tot woensdag voor werkzaamheden

Op de A12 en de Boomsesteenweg in Wilrijk wordt van vanavond tot woensdagochtend ernstige hinder verwacht. Het kruispunt met de Atomiumlaan, vlakbij Atlas Copco, krijgt nieuwe asfaltlagen. Ook de volgende twee weekends zal er gewerkt worden. Dit weekend is de A12 afgesloten in de richting van Brussel, volgend weekend in die van Antwerpen.

Het kruispunt met de Atomiumlaan wordt ook anders ingericht , zegt Stefanie Nagels van Wegen en Verkeer. "In de huidige situatie is het niet mogelijk om vanaf de Atomiumlaan linksaf te slaan naar Brussel. Je moet daar nu rechtsaf slaan en wat verder omkeren. Na de aanpassing zal je wel linksaf kunnen slaan naar de A12 richting Brussel. Die ingreep zal dan ook zorgen voor een betere spreiding van het verkeer."