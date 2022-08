Honderduizenden aanhangers van imam Al-Sadr trotseren temperaturen van 48 graden voor gebed in Irak

Muqtada Al-Sadr is de zoon van ayatollah Mohammed Sadiq Al-Sadr, een belangrijk sjiitisch geestelijke die vermoord werd tijdens het regime van Saddam Hoessein. Al-Sadr erfde de politiek-religieus-sociale beweging van zijn vader en was een vijand van Saddam, maar ook van de Amerikanen die hem ten val brachten en van het regime dat zij in Irak installeerden. Tegelijk is Al-Sadr ook gekant tegen de invloed van Iran in Irak. Zijn belangrijkste vijanden zijn dan ook de machtige pro-Iraanse sjiitische partijen en milities die tot nu toe de plak zwaaiden in Irak.

In het verleden leidde Al-Sadr ook een gewapende militie, het "leger van de Mahdi", die slag leverde met de VS-troepen. Dat was niet echt een succes en sindsdien poogt hij vooral een politieke strijd te voeren.