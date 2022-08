Hydroloog Patrick Willems: "Als het droog blijft tot september, wordt het erger dan in 1976"

Dat we steeds vaker te maken krijgen met droogteperiodes heeft alles te maken met de klimaatverandering. "Dat gaat in de toekomst sowieso nog frequenter gebeuren, en mogelijk nog extremer dan nu", waarschuwt Willems. "We gaan ons moeten wapenen tegen dit soort fenomenen."

Hoe kunnen we ons wapenen tegen droogte? "Dat betekent veel meer water vasthouden op het moment dat het regent." Willems somt een aantal mogelijkheden op: ontharden in de steden, meer water laten insijpelen, meer afvalwater laten hergebruiken door de industrie en meer regenwaterputten plaatsen. "Als we dat met zijn allen doen, kunnen we de totale drinkwaterbehoefte in Vlaanderen halveren."

Intussen is Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wel al aan de slag met haar zogenoemde "Blue Deal", het Vlaamse actieplan tegen droogte. "We zijn er al mee bezig", erkent Patrick Willems, "maar we moeten echt gaan opschalen."