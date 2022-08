De langdurige hitte kruipt onder ons vel: welke gevolgen heeft dat op onze (mentale) gezondheid? 

Ook ons mentaal welzijn wordt deels beïnvloed door de (hogere) omgevingstemperatuur. "Door de hitte is er minder aanmaak van serotonines, dat is een neurotransmitter die bepaalt of we goed in ons vel zitten. Het maakt ons met andere woorden kwetsbaarder voor depressieve gevoelens. Je ziet op die dagen ook een forse toename van het aantal zelfdodingen." Nawrot benadrukt dat de hitte geen primaire oorzaak hoeft te zijn, maar het kan wel een extra 'trigger' zijn om die stap te zetten.

Opvallend: uit binnen- en buitenlands onderzoek blijkt dat het negatieve effect op onze mentale gezondheid zich niet voordoet bij koude temperaturen. Volgens de milieu-epidemioloog speelt daarin mee dat we ons beter kunnen beschermen tegen koude, daar waar we hitte meer moeten ondergaan. Al hebben langdurige hitte en koude wel een punt gemeenschappelijk. "Net als bij hitteperiodes is er ook bij langdurige extreme koude meer kans op oversterfte", besluit Nawrot.