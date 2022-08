Acid en tientallen andere influencers op vingers getikt omdat ze bedrijfsgegevens niet vermelden: "Ik ga dit niet doen"

IT-ondernemer Thijs Bastiaens vindt dit allemaal niet-werkbare regels en hoopt dat de overheid inbindt. Hij wijst erop dat er in Nederland, dat ook gebonden is aan de Europese regels, in overleg met influencers een veel betere oplossing uit de bus is gekomen.

Bij onze noorderburen is besloten dat het bieden van een contactmogelijkheid voldoende is. Concreet volstaat in Nederland de vermelding van een mailadres. Of dit ook bij ons een optie is? Dat is een politieke beslissing, klinkt het bij de FOD Economie.