Inzamelactie na zware brand die zorgboerderij in Strijtem volledig verwoest: “Was hart van organisatie”

“We merkten dat vrij vlug na de brand mensen spontaan dingen wouden doneren of geld storten”, zegt directeur Koen Vander Beken van MPC Sint-Franciscus. “We proberen dat nu wat te kanaliseren. We hebben een tekst opgemaakt op onze website en op Facebook waarin we uitleg geven over wat we nodig hebben. Dat is enerzijds geld voor de verdere werking, maar ook materiaal want er raakten heel wat spullen beschadigd door de brand en het bluswater. Het gaat bijvoorbeeld om een slijpschijf, een boormachine, een koelcel, een broedkast, noem maar op.”