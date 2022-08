Kleine ingrepen om hinder wegenwerken Wetteren aan te pakken, maar omleidingen blijven

Het gemeentebestuur wilde kort op de bal spelen, zegt schepen Robbe De Wilde (Groen&Co). “We verzamelden de klachten van de mensen en zijn dan snel in overleg gegaan met het Agentschap Wegen en Verkeer. Er wijzigt niets aan de omleidingen en de verkeerssituatie. Er zijn wel kleine ingrepen die het kruisen van de werfzone makkelijker maken voor buurtbewoners, voetgangers en fietsers.”

Ook Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer vindt het niet nodig om de omleidingen bij te sturen. “De eerste dagen van zulke grote werken moeten de mensen wat wennen, is er zoekgedrag. We hebben wel aanpassingen gedaan zodat bijvoorbeeld minder mobiele mensen de werf beter kunnen oversteken. Ook hebben we de bereikbaarheid van bedrijven en handelszaken verbeterd.”

De werken aan de Zuidlaan in Wetteren duren nog tot 2024 en verlopen in verscheidene fasen.