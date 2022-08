Meisje (7) uit Diest belandt in ziekenhuis nadat ze koelelement leegdrinkt: "Altijd Antigifcentrum bellen"

Het meisje had tijdens een bezoekje aan een vriendin een "ijsstick" opengebeten en de inhoud ervan opgedronken. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Die sticks worden gebruikt om drankjes koel te houden bij warm weer. "Selena dacht dat er gewoon water in dat staafje zat. Dat dacht ik eigenlijk ook. Er was ook niets aan de hand tot ze de volgende ochtend plots last kreeg van felle diarree en barstende hoofdpijn", vertelt mama Wendy Goyvaerts op Radio2. "Ze was volledig aan het uitdrogen. Na twee dagen met infuzen is ze er intussen weer bovenop geraakt."