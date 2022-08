Graffiti van Banksy die origineel op grensmuur in de Westelijke Jordaanoever stond, duikt plots op in Israël

Nu wordt het kunstwerk dus plots tentoongesteld in de Urban Gallery, in het centrum van Tel Aviv in Israël. Koby Abergel, de Israëlische kunsthandelaar die het werk hielp aankopen, reageert opgetogen. "We hebben een origineel werk van Banksy naar Tel Aviv gebracht om zijn boodschap aan het publiek te tonen en om de wereld de ervaring van een originele Banksy te bieden."

Over hoe het kunstwerk tot in Israël is geraakt, is niet veel geweten. Tussen Bethlehem en Tel Aviv ligt zo'n 70 kilometer. Om tot in Tel Aviv te geraken zou het 400 kilo wegende betonblok, waarop het kunstwerp gespoten is, door de militaire grensposten moeten geraakt zijn. Abergel zegt dat hij het betonblok kocht van een Palestijnse partner uit Bethlehem. Hoewel hij de identiteit van zijn partner en de betaalde som niet kenbaar wilde maken, benadrukt hij dat het om een legale deal ging.