Rusland bereid om met VS over gevangenenruil te praten na veroordeling Amerikaanse basketvedette 

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov maakte vanmorgen duidelijk dat Rusland bereid is om met de VS over een gevangenenruil te onderhandelen. Maar dat moet dan wel op het allerhoogste niveau gebeuren, luidt het, van president tot president.

Zowel Lavrov als de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, verwees naar een specifiek communicatiekanaal tussen de presidenten voor onderhandelingen over de uitwisseling van gevangenen. De Russische en Amerikaanse president hebben daar vorig jaar een akkoord over gesloten in Genève.

Lavrov verkiest dit kanaal boven "publieke diplomatie", een verwijt aan de VS: "Als de Amerikanen besluiten opnieuw hun toevlucht te nemen tot publieke diplomatie... , dan is dat hun zaak en ik zou zelfs zeggen dat het hun probleem is." Eerder had het Kremlin al gewaarschuwd dat diplomatie "met een megafoon" (versta: er openlijk over communiceren) de zaak van Griner alleen maar moeilijker zou maken.