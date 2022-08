Koppel uit Lanaken bestolen door bende op parking onderweg naar reisbestemming: "5.000 euro kwijt"

Martine en Roger, de Limburgse slachtoffers, hebben het erg moeilijk met wat hen overkomen is. Zeker het geweld bij de overval is lastig om te verwerken. “Dat kan vaak een hele tijd nazinderen en al begrijpen we dat deze mensen schaamte voelen, toch moeten ze blijven beseffen dat zij de slachtoffers zijn in dit verhaal. Ook al was het misschien onverstandig om zo veel cash geld mee te nemen, dan nog is het ongeoorloofd wat hen overkomen is. Het is goed dat ze dit verhaal willen delen om zo anderen te waarschuwen,” zegt Gerry Peeters.