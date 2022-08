Levensverwachting in Afrika is met bijna 10 jaar gestegen, al kan de coronapandemie die vooruitgang snel teniet doen

De gemiddelde levensverwachting in Afrika is tussen 2000 en 2019 met bijna 10 jaar gestegen, dat meldt een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De stijging in Afrika is de grootste van alle werelddelen. De vooruitgang is vooral te danken aan betere zorg- en preventiediensten, kraamzorg en maatregelen tegen infectieziektes. Het rapport waarschuwt echter ook dat de impact van de coronapandemie de enorme vooruitgang deels teniet zou kunnen doen.