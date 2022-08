Lichaam in Houtdok Gent is van een 37-jarige visser

Het lichaam dat op 18 juli werd gevonden in het Houtdok in Gent is geïdentificeerd. Het gaat om een 37-jarige man uit Gent. Volgens het parket van Oost-Vlaanderen zijn er geen aanwijzingen van crimineel opzet.

Het lichaam werd op 18 juli aangetroffen in het water van het Houtdok. Dat is een zone waar officieel niet mag worden gezwommen. Na onderzoek is gebleken dat het gaat om een 37-jarige man uit Gent die er geregeld kwam vissen. Zijn verdwijning werd al drie weken geleden opgemerkt, maar de officiële aangifte van zijn verdwijning dateert pas van begin deze week. Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen van crimineel opzet en gaat het vermoedelijk om een ongeval.