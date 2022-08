Liselottes droom komt uit: trouwen op het festivalterrein van Pukkelpop in Hasselt

Pukkelpop is pas over twee weken, maar morgen wordt er al feest gevierd op het festivalterrein van Pukkelpop in Kiewit, want Pukkelpopmedewerker Liselotte Camps stapt er in het huwelijksbootje. "Het is een droom die uitkomt: trouwen op het terrein van Pukkelpop, samen met de Pukkelpopfamilie."