Maar drie keer per week bedeling door postbodetekort in Lede: "We zoeken dringend extra mensen"

Bpost geeft toe dat er een probleem is: "We zitten met een heel groot personeelstekort in de regio rond Wetteren. We hebben gewoon te weinig postbodes", zegt Veerle Van Mierlo van Bpost. Nochtans wordt er veel gedaan om nieuwe mensen aan te trekken: "We hebben al heel wat initiatieven zoals jobdagen georganiseerd, maar voorlopig is dat nog steeds niet voldoende. Er zijn gewoon te weinig kandidaten op dit moment."