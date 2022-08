Straf voor man die spullen steelt in  woonzorgcentrum in Koksijde

Op 14 oktober drong een Soedanese man het woonzorgcentrum Armonea Noordduin in Koksijde binnen. De man van 33 jaar vroeg eerder die nacht een sigaret aan de nachtverpleegster, maar zij weigerde dat. Daarna besliste de man om via de garage van het woonzorgcentrum zijn slag te slaan. “De man liep plots door de gangen met een valies en droeg een bontjas die hij net had gestolen”, vertelt de procureur.

De nachtverpleegster kon de dief op heterdaad betrappen toen ze de man tijdens een overleg door de gang zag lopen. De politie kwam ter plaatse en vond een gestolen laptop, zeep en parfum in de valies van de man. “De politie herkende hem, want de avond voordien werden ze opgeroepen door een uitbater van een tankstation die hem betrapt had op diefstal”, voegt de procureur toe.

De man kreeg zowel na de eerste als de tweede diefstal het bevel om België te verlaten. De man daagde niet op voor zijn proces. Hij krijgt twee maanden cel en 400 euro boete voor zijn daden.