Man met levenslang rijverbod tegengehouden voor rijden onder invloed

Gisteren hield de politie een twintiger tegen toen hij met een bromfiets in de Meulebekestraat in Ingelmunster reed. De man staat bij de politie bekend omdat hij een levenslang rijverbod heeft. Toen de politie de man controleerde, bleek hij onder invloed van drugs. Daarnaast bleek zijn bromfiets opgedreven te zijn. De politie nam het voertuig in beslag. De twintiger zal nu voor de politierechtbank moeten verschijnen waar hij vermoedelijk een strenge straf zal krijgen.