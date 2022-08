Margriet Hermans gaat voor wereldrecord "Lekker Blijven Hangen" op Oude Markt Leuven

Voor Margriet is het niet de eerste keer dat ze op de Oude Markt staat. Al is dat intussen wel 25 jaar geleden. Vanavond staat ze trouwens niet als enige op de Oude Markt, want ook andere artiesten komen langs voor het gratis muziekfestival Leive Vloms. Zoals Laura Lynn, Wim Soutaer die ook Charles Van Domburg meebrengt. Allemaal treden ze op voor het goede doel, vertelt Margriet. "Dat is ook erg belangrijk, het goede doel waar we voor optreden. Het onderzoek naar de chronische aandoening aan het centrale zenuwstelsel MS. We zijn ook het revalidatiecentrum gaan bezoeken en daar waren we toch erg van onder de indruk, onze Celien en ik. We hopen dus dat het heel veel opbrengt."

Wie vanavond mee het wereldrecord "Lekker Blijven Hangen" wil verbreken samen met Margriet en Celien, kan vanaf 19u terecht op de Oude Markt van Leuven.