Messentrekker Dudenpark geïnterneerd

De man verscheen vandaag voor de raadkamer in Brussel, die besliste om de man te interneren. Dat wil zeggen dat de tiener zich niet voor de rechtbank zal moeten verantwoorden voor de feiten in het Dudenpark omdat hij ontoerekeningsvatbaar werd verklaard. Een internering is geen straf, maar een veiligheidsmaatregel.

De verdachte heeft recht op medische zorgen en zal in theorie moeten worden opgevangen in een psychiatrische instelling. Ons land kampt echter met een tekort aan plekken in de psychiatrie, waardoor ongeveer één op zes geïnterneerden vaak in gewone gevangenissen wordt opgesloten.