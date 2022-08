Middenberm centrum van Eeklo ligt er dor bij: in het najaar nieuwe poging tot aanplant

De middenberm die de N9 scheidt in het centrum van Eeklo was een prestigeproject van het stadsbestuur. Er werden honderdduizenden euro’s uitgegeven om van de berm een fleurige strook te maken, die het imago van de stad moest opkrikken. Maar dat is mislukt, geeft burgemeester Luc Vandevelde (SMS) toe: “Alles was ingezaaid, maar de middenberm ziet er niet fatsoenlijk uit.”