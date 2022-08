Handig, relatief betaalbaar, maar echte energievreters: de voor- én nadelen van mobiele aircotoestellen

Een warmtepomp dan maar? Dat is het beste, meest energie-efficiënte alternatief maar uiteraard het minst evidente wegens de grote(re) ingrepen en het prijskaartje.

Een lucht-waterwarmtepomp, die vaak wordt gebruikt in nieuwbouw of bij totaalrenovaties in combinatie met vloerverwarming, kan in de zomer evengoed voor afkoeling zorgen. Al verbruiken ze nog altijd behoorlijk wat elektriciteit, ze worden 30 à 40 procent efficiënter geschat dan een mobiel toestel.

Nog efficiënter is een geothermische warmtepomp, waarbij gewerkt wordt met diepe boringen in de grond en met de grondwarmte (of -koelte). Dat kan uiteraard niet overal zomaar, en het is ook weer duurder. Gemiddeld zou een lucht-watersysteem 7.000 euro kosten, het geothermische alternatief zowat het dubbele (prijzen zijn schattingen en kunnen sterk verschillen per specifiek geval, red.).