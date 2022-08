Mysteries ontrafeld: kan magisch klokje in "kapel der trouwlustigen" in Bilzen singles aan partner helpen?

Vandaag wordt de klok nog één keer per jaar geluid door een gezelschap uit Maastricht, op de vijfde maandag na Pasen tijdens een vierdaagse bedevaart naar Scherpenheuvel. Het is een oud gebruik. Al bijna 400 keer trok het gezelschap op bedevaart. "Om de regen te gaan halen", zeggen ze in Beverst. Want het regent altijd wel een keer in die vier dagen. Het gezelschap stopt dan aan het "kapelletje der trouwlustigen" om het klokje te luiden. Een aantal jaren geleden zijn twee mensen van dat gezelschap getrouwd.

Of er na onze proef ook vrijgezellen-luisteraars zijn die verder gaan als een koppeltje, is de vraag. In ieder geval regende het vlak voor de luisteraars aankwamen. De rest zal de toekomst uitwijzen. De vrijgezellen hebben alvast beloofd ons op de hoogte te houden.