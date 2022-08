Oostends bedrijf helpt mee aan duurzame wereldtournee Coldplay

De Britse groep Coldplay speelt de komende dagen vier shows in ons land, goed voor 220.000 bezoekers. De muzikanten kondigden eerder aan dat ze alleen nog maar klimaatvriendelijk zouden touren. Het Oostends bedrijf PRG speelt daarin een grote rol. “Met ons bedrijf denken we al lang na over hoe artiesten hun impact op het milieu kunnen reduceren”, vertelt Frederick Opsomer van PRG.

Het bedrijf werkt al van voor de coronapandemie samen met Coldplay om hun wereldtour groener te maken. “Net voor corona zijn we met elkaar in contact gekomen. Ze vroegen ons naar welke ideeën en technologieën wij hebben om het materiaal zo efficiënt mogelijk van stad naar stad te vervoeren. Wij stelden onze ultradunne schermen voor die minder volume innemen en dus minder transport vergen”, zegt Frederick.

Wie de komende dagen naar één van de optredens van Coldplay gaat, zal verschillende technologieën van PRG herkennen. “Alle videoschermen en het centrale stuk, de zogenaamde “Moon Rise”, worden door ons geleverd. Voor ons zal het ook een uniek moment zijn om ons werk in eigen land te zien. Daarom gaan we er met de hele ploeg naartoe”, sluit Frederick af.