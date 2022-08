Kampvuren en vuurkorven verboden overal in Oudenaarde, Wortegem-Petegem en Kruisem 

Oudenaarde, Wortegem-Petegem en Kruisem willen voorlopig geen vuurtjes op hun grondgebied. Dat is een maatregel die ze nemen door de aanhoudende droogte. Ze verbieden kampvuren en vuurkorven of -manden in de tuin en op openbare plaatsen. Barbecueën mag wel nog, maar dan wel met grote voorzichtigheid.