Oudste Limburger Jaak viert zijn 108e verjaardag: "Hij blijft vieren zolang hij kan"

Jaak woont nog maar twee jaar in het woonzorgcentrum en heeft voordien altijd met zijn neef Pierre samengewoond. Die neef kon natuurlijk niet ontbreken. "Jaak is content, dan ben ik dat ook. Hij beseft goed dat hij de oudste is, dat zegt hij vaak genoeg, maar hij is nog heel goed van geest en kan hier echt van genieten." Ook de verpleegkundigen merken dat Jaak nog pienter is. "Hij heeft vroeger altijd hard gewerkt en heeft nog veel te vertellen."